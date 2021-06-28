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USTA ADAYLARI, KAMERA KARŞISINDA TER DÖKTÜ - Son Dakika

USTA ADAYLARI, KAMERA KARŞISINDA TER DÖKTÜ

28.06.2021 19:00

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, Mesleki Eğitim Merkezi'nde 2021 yılı Haziran dönemi Ustalık Beceri Sınavları kameralar önünde uygulamalı olarak yapıldı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, Mesleki Eğitim Merkezi'nde 2021 yılı Haziran dönemi Ustalık Beceri Sınavları kameralar önünde uygulamalı olarak yapıldı. Altın bilezik olarak tabir edilen 10 meslek dalından 30 usta adayı belge alabilmek için öğrendikleri mesleki bilgileri kameralar karşısında öğretmenlerine gösterdi.

Erdemli Mesleki Eğitim Merkezi'nde 10 meslek dalında 30 usta adayı dönem sınavlarına katıldı. Öğretmenlerin gözetiminde ve kameralar önünde yapılan sınavlarda başarılı olan öğrencilere ustalık belgesi alarak kollarına altın bileziklerini takmış olacak.

MESLEKİ EĞİTİME TALEP ARTTI

Erdemli Mesleki Eğitim Merkezi Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölüm Şefi Enis Gürel Yıldırım, son yıllarda gençlerin mesleki eğitime olan ilgisi giderek arttığına dikkat çekerek, "Özellikle Mesleki Eğitim Merkezi'nden mezun olan öğrencilerimize lise diplomasının da verilmesi bu ilginin artmasına neden oldu. Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz hem lise mezunu olmuş oluyor hem de mesleki açıdan Ustalık Belgelerini alarak kollarına altın bileziklerini takıyorlar. Ülkemizde özellikle son yıllarda ara eleman ve yardımcı eleman sıkıntısı çok fazla yaşanıyordu. Şimdi Mesleki Eğitim Merkezi okullarında eğitim gören öğrencilerimiz özellikle sanayi ve üretim alanlarında büyük fayda sağlamaktadırlar" dedi

İŞ BULMA SIKINTISI YOK

Mesleki Eğitim Merkezleri'nden mezun olanların iş bulma sıkıntısı yaşamadığını belirten Bölüm Şefi Yıldırım, "Erdemli Mesleki Eğitim Merkezi'nde 2021 Haziran döneminde 10 faklı meslek dalında yaklaşık 30 öğrencimiz Ustalık Belgesi almak için uygulamalı kameralar önünde sınavları yapıldı. Sınavlarda öğrencilerimize öğrendikleri bilgi ve beceri ile birlikte iş yerinde neler öğrendikleri konusunda sorular soruluyor. Daha sonra bu sınavı başarı ile geçen öğrencilerimiz Ustalık Belgesi ile birlikte Lise diplomasını da alıyor. Belgeyi alan öğrencilerimizin artık kollarında altın bilezikleri olmuş oluyorlar. Dünyanın neresine giderlerse gitsinler ellerindeki mesleki bilgi ve belge ile her yerde rahatlıkla iş bulabilir, aynı zamanda kendi iş yerlerini açarak çalışabilirler. Bu ülkede avukata, doktora veya mühendise ihtiyaç olduğu kadar ara elemanlara da ihtiyaç vardır. Artık gençlerimiz Mesleki Eğitime çok büyük ilgi gösteriyorlar" diye konuştu.

MESLEĞİMİZİ YENİ USTALARA EMANET EDİYORUZ

Erdemli Sanayi Sitesi'nde motor kapağı tamir ustası Mehmet Ergün ise, "Daha önceleri bizden sonra gelecek olan usta konusunda büyük sıkıntılar çekiyorduk. Artık Mesleki Eğitim Merkezi'nde okuyan öğrencilerimiz sayesinde ara eleman sıkıntımız kalmaz oldu. Öğrencilerimiz burada işi öğreniyorlar ve bizden sonra sanayimizde usta olarak çalışacaklar. Ben bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İŞ ARAMA SORUNU YOK

Erdemli Mesleki Eğitim Merkezi Motor Bölümü 12'inci sınıf öğrencisi Buray Ekiz, bir mesleği ve işinin olması nedeni ile çok mutlu olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Benim uzmanlık alanım dizel motorlu araçlar. Dizel motorlu araçlarda hangi sorun olursa olsun tamir edebiliyorum. Ben okulu bitirdiğim zaman iş arama gibi bir sorunum olmayacak. İşim hazır olacak. İnşallah sınavdan başarılı olarak çıkar ve belgemizi alarak usta oluruz" dedi.

'KENDİ İŞİMİZDE ÇALIŞACAĞIZ'

Aynı bölüm sınıf öğrencisi Berkan Kılınç da, sanayide çalışmayı çok sevdiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem okuyoruz hem de iş sahibi oluyoruz. Bizim altın bileziğimiz kolumuzda duruyor. Bir meslek dalı alanında usta olmak bizler için büyük mutluluktur. İnşallah sınavlardan başarı ile çıktığımız takdirde ustalık belgemizi alacağız ve kendi işimizde çalışacağız."

USTA ADAYLARI, KAMERA KARŞISINDA TER DÖKTÜ
USTA ADAYLARI, KAMERA KARŞISINDA TER DÖKTÜ
USTA ADAYLARI, KAMERA KARŞISINDA TER DÖKTÜ
USTA ADAYLARI, KAMERA KARŞISINDA TER DÖKTÜ

Mesleki Eğitim, Haziran, Altın, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel USTA ADAYLARI, KAMERA KARŞISINDA TER DÖKTÜ - Son Dakika


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