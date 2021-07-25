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Usta oyuncu Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaptığı yıllardan çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı - Son Dakika

Usta oyuncu Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaptığı yıllardan çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı

25.07.2021 11:25

Adanalı olan ünlü oyuncu Menderes Samancılar'ın Adana sokaklarında çocukken ayakkabı boyacılığı yaparken çektirdiği bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Birçok filmde başrol oynayan ünlü oyuncu Menderes Samancılar'ın çocukken boyacılık yaptığı döneme ait bir fotoğrafı yıllar sonra gündem oldu. Bir işyerinin duvarında asılı olan siyah-beyaz fotoğraf karesi ünlü oyuncunun hayranları ve diğer ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Bu zamana kadar rol aldığı her projede usta oyunculuğuyla birçok meslektaşına örnek olan Menderes Samancılar'ın çocuk yaşlarda çekilen fotoğrafı sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Usta oyuncu Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı

MENDERES SAMANCILAR KİMDİR?

Menderes Samancılar, 1 Mayıs 1954 tarihinde Adana'da 8 çocuklu bir ailenin son çocuğu olarak dünyaya geldi. Orta birinci sınıfta okuldan ayrıldı. Bir mensucat fabrikasında işçi olarak çalışmaya başladı. 1974 yılında bir gazetenin açtığı fotoroman kralı yarışmasında birinci oldu. İki yılda 20'nin üzerinde fotoromanda başrol oynadı.

1975 yılında yönetmenliğini Yılmaz Duru'nun yaptığı "İnce Memed Vuruldu" filmiyle sinemaya adım attı. 1998 yılına kadar 4'ü başrol olmak üzere yaklaşık 80 filmde rol aldı. 1998'de Fransız yönetmen Claude Lelouche'un çektiği "Hasards ou Concidences" (Şans ya da Tesadüf) adlı filmde rol aldı. Samancılar, son dönemde pek çok televizyon dizisinde de oynadı.

Usta oyuncu Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaptığı yıllardan çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı
Usta oyuncu Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaptığı yıllardan çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı

Menderes Samancılar, Adana, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Usta oyuncu Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaptığı yıllardan çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı - Son Dakika Magazin


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