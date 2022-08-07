Selda Bağcan'ın "Dön Gel Birtanem" Parçası Yeniden Yayınlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Selda Bağcan'ın "Dön Gel Birtanem" Parçası Yeniden Yayınlandı

07.08.2022 15:36
Selda Bağcan'ın "Dön Gel Birtanem" Parçası Yeniden Yayınlandı

Usta sanatçı Selda Bağcan’ın “Dön Gel Birtanem” parçası DJ Tuna Taneri’nin yaptığı remix ile yeniden yayınlandı.

Usta sanatçı Selda Bağcan'ın "Dön Gel Birtanem" parçası DJ Tuna Taneri'nin yaptığı remix ile yeniden yayınlandı.

Söz yazarı Aşık Gülabi'nin olduğu ve usta sanatçı Selda Bağcan'ın seslendirdiği "Dön Gel Birtanem" eseri, DJ Tuna Taneri'nin remixi ile yeniden yayımlandı.

Taneri, "Benim için anlamını ifade edemeyeceğim bir eser sanırım. Kelimeler kifayetsiz tanımı ilk defa bu kadar anlamlı geliyor. Kan bağımızın ötesinde, müziğine en yüksek seviyelerde saygı duyduğum bir Sanatçıyla bu ortak projeyi gerçekleştirebilmek benim için onur vericiydi" dedi. Amerika'dan dijital dağıtımla yayınlanan eser, geçmiş ve günümüz müziği arasında anlamlı bir köprü kuruyor.

TUNA TANERİ KİMDİR?

Dj ve prodüktör kimlikleriyle tanınmaya başlayan Tuna Taneri, 2002 yılında Ankara'da doğdu. Çocukluğundan itibaren müzikle uğraşan Tuna Taneri; piyano ve bateri başta olmak üzere birçok enstrümanda kendini geliştirdi. 2018 yılından itibaren kendine has sesleriyle bir çok farklı müzik türünde hibrit üretimler yapan Tuna Taneri; DJ ve prodüktör kimliklerine başta Ankara ve İstanbul olmak üzere hiphop, R&B ve elektronik müzik sahneleriyle ün kazandırdı.

YORUMLAR
500
TÜGVA, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit olan Filistinliler için aşure ikram etti TÜGVA, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit olan Filistinliler için aşure ikram etti Kocaeli'de trafik kazasında iki motosikletin sürücüsü yaralandı Kocaeli'de trafik kazasında iki motosikletin sürücüsü yaralandı
Kaynak: ANKA

Selda Bağcan, Aşık Gülabi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selda Bağcan'ın 'Dön Gel Birtanem' Parçası Yeniden Yayınlandı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
15:29 PSG'nin yıldızı Lionel Messi'den harika rövaşata
14:55 Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens'den Sneijder itirafı: "Hiç durma, hemen git" dedi
14:51 25 yıllık esrarengiz cinayet çözülüyor! Yaşlı kadın gözaltına alındı
14:47 Cemal Enginyurt, 22 yıl önce Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu'na saldırdığı için hapis yatmıştı
14:42 Çiftçiyi yakan olay! Domuzlar için kurduğu tuzakta eşini kaybetti
14:10 Galatasaray ve Beşiktaş takipteydi! Isco rotasını başka yöne kırdı
13:48 "KPSS skandalının arkasında FETÖ mü var?" sorusuna AK Partili Kandemir'den yanıt: Hep birlikte göreceğiz
13:20 "Göğüslerin harika, üstsüz poz verir misin?" diyen takipçisine Gülben Ergen yanıt verdi: Vermem
13:20 Ankara'dan sonra İstanbul ve İzmir belediyeleri de Halk Ekmek'e zam yaptı! Fırın fiyatına yaklaştı
12:57 Koruması gazeteci Latif Şimşek'i darbeden Cemal Enginyurt hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 15:36:54. #1.13#
SON DAKİKA: Selda Bağcan'ın "Dön Gel Birtanem" Parçası Yeniden Yayınlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement