Selda Bağcan'ın "Dön Gel Birtanem" Parçası Yeniden Yayınlandı

Usta sanatçı Selda Bağcan'ın "Dön Gel Birtanem" parçası DJ Tuna Taneri'nin yaptığı remix ile yeniden yayınlandı.

Söz yazarı Aşık Gülabi'nin olduğu ve usta sanatçı Selda Bağcan'ın seslendirdiği "Dön Gel Birtanem" eseri, DJ Tuna Taneri'nin remixi ile yeniden yayımlandı.

Taneri, "Benim için anlamını ifade edemeyeceğim bir eser sanırım. Kelimeler kifayetsiz tanımı ilk defa bu kadar anlamlı geliyor. Kan bağımızın ötesinde, müziğine en yüksek seviyelerde saygı duyduğum bir Sanatçıyla bu ortak projeyi gerçekleştirebilmek benim için onur vericiydi" dedi. Amerika'dan dijital dağıtımla yayınlanan eser, geçmiş ve günümüz müziği arasında anlamlı bir köprü kuruyor.

TUNA TANERİ KİMDİR?

Dj ve prodüktör kimlikleriyle tanınmaya başlayan Tuna Taneri, 2002 yılında Ankara'da doğdu. Çocukluğundan itibaren müzikle uğraşan Tuna Taneri; piyano ve bateri başta olmak üzere birçok enstrümanda kendini geliştirdi. 2018 yılından itibaren kendine has sesleriyle bir çok farklı müzik türünde hibrit üretimler yapan Tuna Taneri; DJ ve prodüktör kimliklerine başta Ankara ve İstanbul olmak üzere hiphop, R&B ve elektronik müzik sahneleriyle ün kazandırdı.