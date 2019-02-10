Utaş Uşakspor-Sakaryaspor: 0-0

STAT: 1 Eylül
HAKEMLER: Semih Kurt (xx), Ali Uğurtan Demirtaş (xx), Hüseyin Can
(xx)
UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (xx) - Kerem (xxx), Hikmet (x) (Dk. 83 Ender), Tayfun (x), Emrah
(xx) (Dk. 90 Ahmet), Oğuzhan Kayar
(x) (Dk. 68 Oğuzhan Yıldırım x), Fatih
(xx), Nuri Melih (xx), Rıdvan (xx), Semih (xx), Murat (x)
SAKARYASPOR: Oğuz Çalışkan (xxx) - Canberk (xx), Berkay Can
(x), Serkan
(xx), Oğuz Kocabal
(xx), İlyas (x), Ferhat Yazgan
(xx), Ümit Yasin
(xx), Dilaver (x), Zahit (xx), Ferit (x) (Dk. 39 Alper x) (Dk. 78 Hacı Ömer x)
SARI KARTLAR: Murat, Oğuzhan (Uşakspor
), Ümit Yasin, Ferhat, Serkan, Berkay (Sakaryaspor
) TFF
2. Lig Beyaz Grup'ta orta sıralarda yer alan Utaş Uşakspor, 21. haftada konuk ettiği lider Sakaryaspor'la 0-0 berabere kaldı. Geçen hafta deplasmanda Manisaspor
'u mağlup eden Uşak ekibi 2'de 2 yapma fırsatını kaçırdı. Puanını 27'ye çıkaran Uşakspor, iç sahada oynadığı son 5 maçta galibiyet yüzü göremedi. 45 puana ulaşarak averajla liderlik koltuğunu koruyan Sakaryaspor ise namağlup serisini 17 haftaya çıkardı. - Uşak