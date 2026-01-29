Utrecht'te Irkçı Şiddete Protesto - Son Dakika
Utrecht'te Irkçı Şiddete Protesto

29.01.2026 23:16
Hollanda'da polis tarafından iki Müslüman kadına uygulanan ırkçı şiddet, protesto gösterisiyle kınandı.

Hollanda'da 26 Ocak'ta bir polisin, iki Müslüman kadına tekme atarak ve cop kullanarak uyguladığı ırkçı şiddete karşı protesto gösterisi düzenlendi.

Utrecht kentindeki Vredenburg Meydanı'nda düzenlenen "Kız kardeşlerimizden elini çek" adlı gösteriye bir grup protestocu katıldı.

Gösteride, 26 Ocak akşamı Utrecht'te iki Müslüman kadına yönelik olarak bir polis tarafından uygulanan ırkçı şiddet protesto edildi.

Yapılan konuşmalarda, polisin Müslüman kadınlara yönelik şiddetinin sıradan bir olay olmadığına, ırkçı şiddetin sistematik ve sürekli bir şekilde yaşandığına vurgu yapıldı.

Bu hafta yaşanan olayın bardağı taşıran son damla olduğunu dile getiren göstericiler, polisin yaşananlardan dolayı mağdurlardan ve tüm toplumdan özür dilemesi ve bu tür olayların bir daha yaşanmaması gerektiğini ifade etti.

İki Müslüman kadına ırkçı şiddet uygulayan polisin görevden uzaklaştırılmasını talep eden göstericiler, "Adalet yoksa, huzur da yok, ırkçı polise hayır" ve "Faşist polis, teröre son" sloganları attı.

Vredenburg Meydanı'ndan yürüyüşe geçen göstericiler, eylemlerini Utrecht Paardenveld Polis Merkezi önünde sürdürdü.

Olay

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, Utrecht kentinde bir polisin iki Müslüman kadına tekme atarak ve cop kullanarak ırkçı şiddet uyguladığı gözlemlenmişti.

Polis tarafından yapılan yazılı açıklamada, uygulanan ırkçı şiddetle ilgili soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Olayın kamerayla kaydedilmiş tüm görüntülerinin inceleneceği ve geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, bir kadının polise hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı aktarılmıştı.

Kamu yayın kuruluşu NOS'un haberinde ise bir polis sözcüsünün, paylaşılan görüntülerin "yoğun duygular ve özellikle ırkçılık konusunda sorular" doğurduğu yönündeki ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: AA

