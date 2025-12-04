7 yaşındaki üvey kardeşini döverek öldüren ablaya tahliye: İşte ilk sözleri - Son Dakika
7 yaşındaki üvey kardeşini döverek öldüren ablaya tahliye: İşte ilk sözleri

7 yaşındaki üvey kardeşini döverek öldüren ablaya tahliye: İşte ilk sözleri
04.12.2025 09:20
7 yaşındaki üvey kardeşini döverek öldüren ablaya tahliye: İşte ilk sözleri
İstanbul Fatih'te 7 yaşındaki çocuğun üvey ablası tarafından demir askıyla darbedilmesi ve ertesi gün yatağında ölü bulunmasıyla ilgili davada karar çıktı. "Bu hatanın bedelinin bu kadar ağır olacağını bilemedim. Keşke kardeşim yaşasaydı da kendimi affettirme şansım olsaydı" diyen sanığı 10 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, tahliyesine hükmetti.

İstanbul Fatih'te 17 Kasım 2023'de 7 yaşındaki Servet N.'nin Özbekistan uyruklu annesi Nılufar N. ve üvey ablası Mehrıbonu N. (20) tarafından darbedilip ertesi gün yatağında hayatını kaybetmiş vaziyette bulunduğu iddiasına ilişkin dava karara bağlandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada tutuklu sanık üvey abla Mehrıbonu N. ve tutuksuz sanık Nılufar N. hazır bulundu. Duruşmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakalığı avukatı ve sanık avukatlarının yanı sıra hayatını kaybeden Servet N. adına 'temsil kayyımı' da katıldı. Duruşmada söz alan temsil kayyımı, Servet N. adına sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

"ÖMRÜMÜN SONUNA KADAR..."

Sanık Mehrıbonu N. savunmasında yaşanan olay nedeniyle çok pişman olduğunu belirterek, "Maktul benim kardeşimdir, aramızda hiçbir husumet yoktu. Bu olayın derin üzüntüsünü yaşamaktayım. Olayların bu noktaya geleceğini tahmin edemedim. Ömrümün sonuna kadar vicdan azabıyla yaşayacağım" dedi.

Daha sonra sanıklara son sözleri soruldu. Sanık Nılufar N. bir diyeceğinin olmadığını belirtirken, Mehrıbonu N. ise "Bilerek ve isteyerek kardeşimin ölümüne neden olmadım. Çok pişmanım, bu hatanın bedelinin bu kadar ağır olacağını bilemedim. Keşke kardeşim yaşasaydı da kendimi affettirme şansım olsaydı" ifadelerini kullandı.

10 YIL HAPİS CEZASI İLE TAHLİYESİNE HÜKMEDİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Mehrıbonu N.'yi 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olmak' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi de dikkate alan heyet, tahliyesine karar verdi. Mahkeme, sanık Nılufar N.'nin ise aynı suçtan beraatına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olay günü 7 yaşındaki Servet N.'nin odada yerde bulunan yatak üzerinde hareketsiz yatar vaziyette olduğu, çocuk üzerinde yapılan ilk kontrollerde vücudunun görünen kısımlarında yara ve morlukların olduğu ve hayatını kaybetmiş vaziyette bulunduğu anlatıldı. 7 yaşındaki Servet'in üvey ablası Mehrıbonu N.'nin ifadesine yer verilen iddianamede, olay günü duştan çıktığında Servet'in üzerinde tişört, altında ise hiçbir şey olmadan 5 yaşındaki kardeşi Melek'e yaklaşıp sarıldığını görmesi üzerine sinirlenerek demir askı ile Servet'in sırtına ve bacaklarına vurduğunu, bunun üzerine kardeşinin bayıldığını, ayılması için yüzüne su çarptığını söylediği aktarıldı. Şüphelinin ifadesinin devamında, kendisine gelen kardeşi Servet'e su verdiğini ancak içmediğini, yüzünde beyazlıklar oluştuğunu, daha sonra renginin solduğunu, bir süre sonra da annesinin eve geldiğini, annesine kardeşinin darbedildiğini anlattığını söylediği kaydedildi. Şüpheli Mehrıbonu'nun kardeşi Servet'in yaptıklarını annesine anlatması üzerine annesinin de sinirlenerek Servet'e birkaç tokat attığını, darbettikten sonra annesinin Servet'e bir şeyler yedirmek için zorladığını ancak Servet'in yediği şeyleri geri kustuğunu, sonrasında ise uyuduğunu, ertesi gün uyandığında kardeşinin yatakta hareketsiz yattığını gördüğünü ve geçmiş rahatsızlıkları nedeniyle ölmüş olabileceğini söylediği aktarıldı.

Şüpheli anne Nılufar N.'nin ise ifadesinde, eve geldiğinde durumu dinleyip kızı Mehrıbonu'ya tokat attığını, Servet'i darbetmediğini söylediği belirtildi. Adli Tıp Kurumu otopsi raporuna göre ise çocuğun maruz kalmış olduğu genel beden travması ile ölümü arasında bağ bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi. İddianamede, şüpheli anne ve ablanın eylemleri neticesinde yaralanan Servet'in ertesi gün vefat ettiği, şüphelilerin kastının öldürmeye yönelik olduğuna dair somut bir tespitin yapılamadığı belirtildi. Hazırlanan iddianamede şüpheli Mehrıbonu N. ve Nılufar N.'nin 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olmak' suçundan 8'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: İHA

İstanbul, Güvenlik, Mahkeme, 3-sayfa, Suç

Son Dakika 3-sayfa 7 yaşındaki üvey kardeşini döverek öldüren ablaya tahliye: İşte ilk sözleri - Son Dakika

