Samsun'da yatalak 83 yaşındaki Gülören Ay'ı darp ederek ölümüne sebep olduğu iddiasıyla adliyeye sevk edilen üvey torun tutuklandı.



Alacam İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği Alaçam Adliyesinde mahkemece tutuklanan 18 yaşındaki lise öğrencisi M.K.E., Bafra T Tipi cezaevine gönderildi. - SAMSUN