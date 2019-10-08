Son Dakika Haberleri: Üvey torun tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Üvey torun tutuklandı

Üvey torun tutuklandı

59 dakika önce

Samsun'da yatalak 83 yaşındaki Gülören Ay'ı darp ederek ölümüne sebep olduğu iddiasıyla adliyeye sevk edilen üvey torun tutuklandı.

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Samsun'da yatalak 83 yaşındaki Gülören Ay'ı darp ederek ölümüne sebep olduğu iddiasıyla adliyeye sevk edilen üvey torun tutuklandı.


Alacam İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği Alaçam Adliyesinde mahkemece tutuklanan 18 yaşındaki lise öğrencisi M.K.E., Bafra T Tipi cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Gülören, Samsun, Torun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:41 Kaynak: İHA
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