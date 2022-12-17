Uyanık hırsız kamerada: Kasadan para çaldı, yakalanacağını anlayınca müşteri gibi davrandı - Son Dakika
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Uyanık hırsız kamerada: Kasadan para çaldı, yakalanacağını anlayınca müşteri gibi davrandı

17.12.2022 17:42

Uyanık hırsız kamerada: Kasadan para çaldı, yakalanacağını anlayınca müşteri gibi davrandı Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir büfede yaşanan hırsızlık olayı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Uyanık hırsız kamerada: Kasadan para çaldı, yakalanacağını anlayınca müşteri gibi davrandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir büfede yaşanan hırsızlık olayı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesindeki Viranşehir Caddesi üzerindeki bir büfede yaşandı. Büfeye giren şüpheli, içerde kimsenin olmadığını fırsat bilerek kasadan bir miktar para çaldı. Daha sonra dışarı çıkmaya çalıştığı sırada işyeri sahibinin geldiğini fark etti. Panikleyen hırsız, tezgah üzerindeki sigara paketlerini düşürdü. Hiçbir şey olmamış gibi dolaptan bir içecek çıkartarak almak isteyen hırsız, işyeri sahibinin kasaya doğru gitmesini fırsat bilerek kaçarak uzaklaştı. Kasada paranın olmadığını fark eden işyeri sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızın eşgalini belirleyen Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekipleri, yaptığı çalışma neticesinde şahsı tespit edip yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlı, hırsızlık, gasp, uyuşturucu ticareti gibi çeşitli suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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Ceylanpınar, Viranşehir, Şanlıurfa, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyanık hırsız kamerada: Kasadan para çaldı, yakalanacağını anlayınca müşteri gibi davrandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyanık hırsız kamerada: Kasadan para çaldı, yakalanacağını anlayınca müşteri gibi davrandı - Son Dakika
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