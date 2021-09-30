Üye Girişi
Uydu takibindeki "Caretta Tuba" iki yılda 7 ülkeye uğradı, 12 bin kilometre yol yaptı - Son Dakika

Uydu takibindeki "Caretta Tuba" iki yılda 7 ülkeye uğradı, 12 bin kilometre yol yaptı

30.09.2021 10:59
Uydu takibindeki

Dalyan'daki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlilerince uydu takip cihazı takılarak yaklaşık 2 yıl önce denize bırakılan deniz kaplumbağası "Caretta Tuba", 12 bin kilometreden fazla yol kat etti ve 7 ülkeye uğradı.

Dalyan'daki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlilerince uydu takip cihazı takılarak yaklaşık 2 yıl önce denize bırakılan deniz kaplumbağası "Caretta Tuba", 12 bin kilometreden fazla yol kat etti ve 7 ülkeye uğradı.

DEKAMER Bilimsel Koordinatörü Doğan Sözbilen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deniz kaplumbağalarının yaşamlarının büyük kısmının denizlerde geçtiğini, bu hayvanlar için en büyük tehdidin de denizlerden geldiğini kaydetti.

Sözbilen, DEKAMER ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla tedavileri tamamlanan "Özlem", "Suda" ve "Leyla" ismi verilen 3 deniz kaplumbağası ile "Adanalı" adı verilen yeşil deniz kaplumbağasının Muğla'nın Ortaca ilçesinden iki gün önce suya bırakıldığını anlattı.

Son iki senedir Bakanlığın desteğiyle toplam 18 kaplumbağayı izlemeye başladıklarını söyleyen Sözbilen, bu yıl suya bırakılacaklarla toplamda 63 caretta carettayı çiple uydudan takip etmiş olacaklarını kaydetti.

Sözbilen, uydudan çip ile izleme aşamasında, bu canlıların denizde nerelerde beslendiği, beslenme alanlarına nasıl gittikleri, nasıl bir göç yolu izledikleri ve göç sırasındaki davranışlarına ilişkin sorulara cevap aradıklarını söyledi.

"Tuba güzel bir elçi oldu"

DEKAMER'in uydudan izlenen caretta carettalara ilişkin haritaları paylaştığını ve bunun ilgi gördüğünü belirten Sözbilen, 28 Ağustos 2019'da İztuzu kumsalından doğal yaşam ortamına bırakılan "Caretta Tuba"ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözbilen, "Caretta Tuba, haritadan 5 milyondan fazla görüntülendi ve izlendi. Hem bizim yaptığımız çalışmalara hem deniz kaplumbağalarına ilginin olması açısından Tuba güzel bir elçi oldu." dedi.

Caretta Tuba'nın, 12 bin kilometreden fazla yol kat ettiğini, Adriyatik Denizi'nde yukarı ve aşağı yön çizdiğini, Yunanistan, İtalya, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Karadağ ve Malta açık denizlerine uğradığını, şu anda Hırvatistan açıklarında olduğunu belirten Sözbilen, şunları kaydetti:

"Tuba iyi bir veri verdi bize. Biz kaplumbağaları yaklaşık bir sene izlemeyi hedefliyoruz. Bu bazen 1 veya 3 ay da olabiliyor. 25 aydır veri alıyoruz ve halen sinyal göndermeye devam ediyor. Daha sinyal gönderecek mi bilmiyoruz. Eğer Tuba, 7-8 ay daha veri gönderirse çok iyi olacak. Kaplumbağalar, 2 veya 3 senede bir tekrar yuvalama kumsallarına geri geliyor. Tuba, 3'üncü senesinde pil ömrü izin verir de gelecek olursa ve izleyebilirsek bizim için güzel bir veri olacak. Şu ana kadar izlediğimiz kaplumbağalar kıyısal alanlarda kaldı ama Tuba, açık denizde kalmayı tercih ediyor. Malta açıklarında, Adriyatik Denizi'nde açıkta yaşıyor. Dönüşünü de izlersek keyifli bir çalışma olacak. İzleyebildiğimiz en uzun caretta caretta Tuba oldu, güzel veriler alıyoruz."

Rehabilitasyon Merkezi, Dalyan, Ortaca, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uydu takibindeki 'Caretta Tuba' iki yılda 7 ülkeye uğradı, 12 bin kilometre yol yaptı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! 8,95'e kadar yükseldi 10:51 Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! 8,95'e kadar yükseldi 71 yaşındaki adam, define aradığı evde kuyu içinde ölü olarak bulundu 10:42 71 yaşındaki adam, define aradığı evde kuyu içinde ölü olarak bulundu Ekvador-Kolombiya-Türkiye uyuşturucu çökertildi! Baron yalın ayak kaçarken yakalandı 10:35 Ekvador-Kolombiya-Türkiye uyuşturucu çökertildi! Baron yalın ayak kaçarken yakalandı
Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan Merih Demiral, performansı ile tam not aldı 10:25 Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan Merih Demiral, performansı ile tam not aldı Karayolları, metre fiyatı 7 lira 94 kuruş olan muhafaza borusunu 2 bin 239 liraya aldı 10:21 Karayolları, metre fiyatı 7 lira 94 kuruş olan muhafaza borusunu 2 bin 239 liraya aldı Burak Yılmaz'dan Halil Umut Meler'e Türkçe isyan 09:53 Burak Yılmaz'dan Halil Umut Meler'e Türkçe isyan
TikTok kullanıcısı, fındık içinde yüzdüğü anları sosyal medyadan paylaştı, milyonlarca kişi izledi 09:44 TikTok kullanıcısı, fındık içinde yüzdüğü anları sosyal medyadan paylaştı, milyonlarca kişi izledi Yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarında KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü 07:53 Yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarında KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü

Son Dakika Haberleri
10:51 200'den fazla ABD'li diplomat ve CIA ajanında görülen Havana sendromu bu kez Sırbistan'da ortaya çıktı
10:51 Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! 8,95'e kadar yükseldi
10:48 Fenerbahçe'nin beğenilen transferi Kim Min-Jae'nin serbest kalma maddesi oyuncuyu kaçırabilir
10:37 Eren operasyonlarında etkisiz hale getirilen Zagros Cudi kod adlı teröristin 500 bin liralık ödülle gri kategoride arandığı öğrenildi
10:34 Ekvador-Kolombiya-Türkiye uyuşturucu çökertildi! Baron yalın ayak kaçarken yakalandı
10:24 Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan Merih Demiral, performansı ile tam not aldı
10:23 Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi
10:21 Karayolları, metre fiyatı 7 lira 94 kuruş olan muhafaza borusunu 2 bin 239 liraya aldı
10:08 Liverpool efsanesi Crouch'tan Mesut Özil için olay sözler: Tembel ve işe yaramaz
10:07 Dev banka QNB Finansbank, tahsili gecikmiş alacaklarını sattı
200'den fazla ABD'li diplomat ve CIA ajanında görülen Havana sendromu bu kez Sırbistan'da ortaya çıktı 200'den fazla ABD'li diplomat ve CIA ajanında görülen Havana sendromu bu kez Sırbistan'da ortaya çıktı         
10:52
Fenerbahçe'nin beğenilen transferi Kim Min-Jae'nin serbest kalma maddesi oyuncuyu kaçırabilir Fenerbahçe'nin beğenilen transferi Kim Min-Jae'nin serbest kalma maddesi oyuncuyu kaçırabilir         
10:49
Eren operasyonlarında etkisiz hale getirilen Zagros Cudi kod adlı teröristin 500 bin liralık ödülle gri kategoride arandığı öğrenildi Eren operasyonlarında etkisiz hale getirilen Zagros Cudi kod adlı teröristin 500 bin liralık ödülle gri kategoride arandığı öğrenildi         
10:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "S-400'ler için ABD ile yaşanan sürtüşmelere değdi mi?" sorusuna net yanıt         
10:26
Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi         
10:23
Dev banka QNB Finansbank, tahsili gecikmiş alacaklarını sattı Dev banka QNB Finansbank, tahsili gecikmiş alacaklarını sattı         
10:07
Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı         
09:46
Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi         
08:58
Ödül gecesinden fotoğraflarını paylaşan Murat Yıldırım'ı hayranları tanıyamadı Ödül gecesinden fotoğraflarını paylaşan Murat Yıldırım'ı hayranları tanıyamadı         
23:14
Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi         
22:59
Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı         
21:39
Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiği fotoğraf görenleri ürküttü Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiği fotoğraf görenleri ürküttü         
20:41
Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor         
19:48
Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın? Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın?         
17:01
Polis müdüründen kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye: Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın Polis müdüründen kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye: Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın         
16:56
Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti         
15:50
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 11:04:17. #1.13#
SON DAKİKA: Uydu takibindeki "Caretta Tuba" iki yılda 7 ülkeye uğradı, 12 bin kilometre yol yaptı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement