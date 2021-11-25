Uygulama noktasına sığınan kediler polislerin mesai arkadaşı oldu - Son Dakika

Amasya'da polis uygulama noktasında emniyet mensuplarının sahip çıkıp beslediği sokak kedileri, adeta polislerin mesai arkadaşı oldu.

Polisler, bir yıl önce kentin girişindeki Taşova uygulama noktasına sığınan kedilerin bakımını üstlenerek onlar için özel alan hazırladı.

Mamalar ve evden getirilen yiyeceklerle beslenen kediler, nöbet tutarken ya da uygulama yaparken de polislerin yanından ayrılmıyor.

Zamanla sayıları 11'e çıkan kedilerin düzenli olarak sağlık bakımını yaptıran polisler, bölgedeki diğer hayvanlara da sahip çıkarak onlara da yiyecek veriyor.

Uygulama noktasında görevli komiser yardımcısı Aykut Şahiner, AA muhabirine, mesai arkadaşlarıyla kedilere çok alıştıklarını, onları çok sevdiklerini söyledi.

Kedilerin adeta emniyetin maskotu haline geldiğini dile getiren Şahiner, şunları anlattı:

"Amasya Emniyet Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla burada uygulama yapmaktayız. Uygulama esnasında vatandaşlarımızı gözetirken, can dostlarımız kediler aç ve kötü vaziyetteydi. Biz de buna duyarsız kalamadık. Yemek ve su ihtiyaçlarını karşılayarak burada onlara sahip çıkmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Burada 7/24 uygulama yapılıyor. Uygulama yapılırken de kediler yanımızdan ayrılmıyor. Kediler bir nevi bizim mesai arkadaşımız oldu diyebiliriz."

Polis memuru Ömer Güler de mesaiye gittiklerinde rutin işlerini yaptıktan sonra kedileri beslediklerini ifade ederek, "Hayvanların da bu dünyada yaşadığını unutmayalım. Onlar Allah'ın sessiz, şahit kulları. O yüzden elimizden geldiğince bunlara yardım ediyoruz ve barınmalarına olanak sağlıyoruz. Sağ olsun, Emniyet Müdürümüz de bu konuda çok duyarlı, gerekli yardımları da yapıyor." diye konuştu.