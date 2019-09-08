Son Dakika Haberleri: Uyum sürecini Söğüt Şenlikleri'ne katılarak geçirdiler
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Uyum sürecini Söğüt Şenlikleri'ne katılarak geçirdiler

1 saat önce

Bilecik'te liseye başlayan öğrenciler, okula uyum sürecini bu yıl 738'incisi düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katılarak geçirdiler.

Uyum sürecini Söğüt Şenlikleri'ne katılarak geçirdiler, System.String[]

Bilecik'te liseye başlayan öğrenciler, okula uyum sürecini bu yıl 738'incisi düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katılarak geçirdiler.


Bilecik'te Refik Arslan Öztürk Fen Lisesine başlayan 9'uncu sınıf öğrencileri, "Okullarda Uyum Haftası Projesi" kapsamında müdürleri ve öğretmenleri ile birlikte Söğüt'teki Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret ettiler. Burada şenlik alanında bulunan Yörük çadırlarını gezen öğrenciler, Dursun Fakıh Türbesi'ni de ziyaret ettiler. Daha sonra Bilecik kent merkezine dönen öğrenciler, Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu Osman Gazi'nin kayınpederi Şeyh Edebali'nin türbesini ziyaret ettiler. Ardından türbe yerleşkesi içinde bulunan Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'ni gezen öğrenciler, yetkililerden yerleşke hakkında bilgi aldılar. - BİLECİK

Ertuğrul Gazi, Bilecik, Söğüt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 03:10 Kaynak: İHA
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