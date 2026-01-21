Uyuşturucu Davasında 18 Sanık Yargılanıyor - Son Dakika
Uyuşturucu Davasında 18 Sanık Yargılanıyor

21.01.2026 17:24
Afyonkarahisar'da 5'i tutuklu 18 sanığın yargılandığı davada duruşma 6 Nisan'a ertelendi.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 5'i tutuklu 18 sanığın yargılanmasına başlandı.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 5'i tutuklu 18 sanık, avukatlar, tanıklar ve sanık yakınları katıldı.

Tutuklu sanık Ö.K, psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle uyuşturucu haplar kullandığını öne sürerek, yazdırdığı hapların ara sıra satışını yaptığını bildirdi.

Diğer sanıklar da üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, mahkeme heyetinden beraatlarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Ö.K, A.D ile İ.T'nin tutukluk halinin devamına, 15 sanığın ise tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Duruşma, 6 Nisan'a ertelendi.

Kentte, 8 Temmuz 2025'te çeşitli suçlara karıştıkları öne sürülenlere yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alınmış, bunlardan soruşturma aşamasında 8'inin dosyayı ayrılmıştı.

Kaynak: AA

