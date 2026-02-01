Uyuşturucu Hükümlüsü Samsun'da Yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 7 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranması bulunan F.M.B'yi (23) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
