Uyuşturucu Kullandı, Polis Merkezine Girip Ateş İstedi
1 saat önce
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) uyuşturucu kullanan 19 yaşındaki Eren Güneş, sigarasını yakmak için polislerden çakmak istedi.
KUZEY Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC
) uyuşturucu kullanan 19 yaşındaki Eren Güneş, sigarasını yakmak için polislerden çakmak istedi. Gencin hareketlerinden şüphelenen polisler, yaptıkları üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirdi.
Olay 2 Mart'ta Lefkoşa'da meyanda geldi. Edinilen bilgiye göre Güney Kıbrıs
'a geçerek uyuşturucu alan Eren Güneş, tekrar Kuzey Kıbrıs
'a geçti. Lefkoşa Polis
Müdürlüğü'nde Adli Şube'ye girerek polislerden ateş isteyen Güneş'in hareketlerinden şüphelenen polisler üst araması yaptı.
Yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu. Hasteneye sevk edilen şüphelinin kanında da uyuşturu madde tespit edildi.
Dün mahkemeye çıkarılan Eren Güneş tutuklanarak cezaevine gönderildi. - Karahasan
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:17 Kaynak: DHA
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