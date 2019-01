Uyuşturucu Madde Olarak Kullanılan Yapıştırıcılar Tehlike Saçıyor

Kimya Mühendisleri Odası Eskişehir Bölge Temsilciliği Başkanı Kenan Çalışır, piyasada rahatlıkla temin edilebilen uçucu maddelerin satışlarına sıkı denetimlerin getirilmesi ve madde bağımlılığıyla ilgili rehabilitasyon merkezlerinin artması gerektiğini belirtti.Çok ucuz olan ve hemen hemen çoğu yerde satılan uçucu maddeler, gençler ve çocuklar tarafından kolaylıkla temin edilebiliyor. Uçucu maddeler uyuşturucu madde amacıyla kullanıldığı takdirde ise adeta ölüm saçarken ilerleyen süreçlerde de tedavisi güç olan uyuşturucu bağımlılıklarına neden olabiliyor. Uçucu maddeler olarak adlandırılan yapıştırıcılar, çocukların ve gençlerin rahatlıkla alabileceği yerlerde satılıyor. Çok ciddi yan etkileri olan uçucu maddeler kullanıldığında ani ölümlere yol açabiliyor. Kullananlarda solunum durması, kalpte ritim bozuklukları, beyinde küçülme ve hafıza kaybı gibi olumsuz durumlarda görülebiliyor.Kimya Mühendisleri Odası Eskişehir Bölge Temsilciliği Başkanı Kenan Çalışır, konunun önemine dikkat çeken bir açıklama yaptı. Çalışır, "Uçucu maddeler, toluen, n-hekzan, metil butil keton, trikloretilen, trikloretan, diklorometan, benzin ve propan-bütan gibi uçucu hidrokarbonlardır. Bu maddeler ticari olarak değişik formatlarda satılmaktadır. Yapıştırıcılarda kullanılan uçucu maddeler bir torbanın içine konularak buharın ağız ve burundan solunmasıyla kullanılabilir. Uçucu maddelerin pek çok ciddi yan etkileri vardır. Uçucu madde kullananlarda ani ölümler görülebilir. Solunum baskılanması ve durması, kalpte ritim bozuklukları, beyinde küçülme, işitme kaybı, baş ağrıları, parkinsonizm, konsantrasyon azlığı, hafıza kaybı, bulantı ve kusma, karaciğer ve böbrek hastalıkları, göğüs ağrısı ve solunum güçlüğü, kaza ve yaralanmalar sonucu ölümler bunlardan bazılarıdır. Bahsi geçen uçucu maddeler günlük yaşantımızda çok kolay tedarik edilebilecek kimyasallar olup, çocuklarımızın ve gençlerimizin rahatlıkla alabileceği yerlerde satılmaktadır" dedi."Satışına sıkı denetimler getirmeli"Uçucu maddelerin satışlarına sıkı denetimlerin getirilmesi ve madde bağımlılığıyla ilgili rehabilitasyon merkezlerinin artması gerektiğinin altını çizen Başkan Çalışır, "Her türlü bağımlılık yapıcı madde ile mücadelede öncelikli sorumluluk devlet yetkililerindedir. Ayrıca aileden başlayarak komşular, sanatçılar, öğretmenler, siyasetçiler, özellikle dizi ve çizgi film karakterleri ve medya, çocuklar ve gençler üzerinde çok büyük etkiye sahiptir. Devlet bu tür maddelerin satışına sıkı denetimler getirmeli ve özellikle bu tür maddelerin kullanıldığı ürünlerin perakende satışlarını da kontrol altına almalıdır. Okullarda eğitim müfredatında geniş yer verilerek bilinçlendirme faaliyetleri artırılmalıdır. Bir an önce madde bağımlılığı ile alakalı olarak Türkiye genelinde rehabilitasyon merkezlerinin çoğaltılması yönünde gözle görülür somut adımlar atılmalıdır" diye konuştu.Son olarak bağımlılıkla ilgili eğitimlerin artması durumunda uyuşturucu madde kullanımının azalacağını aktaran Başkan Kenan Çalışır şunları söyledi;"Aile içinde onay görmeyen, takdir görmeyen, bağımsızlaşma süreci desteklenmeyen çocuk, yani otoriteyle, baskıyla bastırılan çocuk sokakta arkadaş grubu içerisinde güçlenir, kişilik ve kimlik kazanır. Bu çocuğun sokakta yaşama, sokağa bağımlı olma sürecini artırır. Bu konularla ile ilgili özendirici yayınlardan kaçınılmalı ve eğitici yayınlar yapılmalıdır. Çünkü her şeyin temeli eğitimde yatmaktadır. İnsanlarımız bu konuda ne kadar çok eğitimli olursa o sayede bu maddelerin kullanımı ve yaygınlaşması azalacaktır. Sanatçılar, öğretmenler, siyasetçiler, özellikle dizi ve çizgi film karekterleri çocuklar ve gençler üzerinde çok büyük etkiye sahiptir. Dolayısıyla toplumun her kesimine büyük görevler düşmektedir. Bağımlılık geliştikten sonra tedavisi oldukça güç olan bir hastalıktır. Bağımlılıkla mücadele etmek, bağımlılıktan kurtarmaktan daha kolay ve ucuz bir yoldur. Çocuklarımızı bu bağımlılık türünden korumanın en önemli yöntemi, şüphesiz anne, baba ve öğretmenlerin yakın takibi ve gözlemi ile mümkündür." - ESKİŞEHİR