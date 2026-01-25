Uyuşturucu Operasyonlarında 1,7 Milyar TL'lik Ele Geçirme - Son Dakika
Uyuşturucu Operasyonlarında 1,7 Milyar TL'lik Ele Geçirme

25.01.2026 09:58
Ticaret Bakanlığı, uyuşturucu operasyonlarında 1,7 milyar TL değerinde madde yakalandığını açıkladı.

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerince uyuşturucu kaçakçılığına yönelik yürütülen operasyonlarda, yıl başından bu yana, toplam piyasa değeri 1 milyar 697 milyon TL olan uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Gürbulak, Edirne, Kapıköy, Hamzabeyli ve İpsala Gümrük Kapıları ile Mersin Limanı, İstanbul ve Antalya havalimanlarında gerçekleştirilen operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu madde yakalandı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler imha edilirken, olaylara ilişkin yakalamalar ve şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Operasyonlar kapsamında; 378,9 kilogram esrar, 117,4 kilogram sentetik hap, 225,5 kilogram metamfetamin, 280 bin adet metadon hap, 7,6 kilogram afyon sakızı, 3,1 kilogram kokain ele geçirildi. Bakanlık ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 1 milyar 697 milyon TL olduğunu kaydetti.

Açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede risk analizi ve hedefleme çalışmaları doğrultusunda taşıtların, X-Ray ve diğer temassız kontrol sistemleri ile narkotik dedektör köpeklerin katılımıyla titizlikle denetlendiği bildirildi.

Gümrükler Muhafaza Teşkilatının 2025 yılı içerisinde ele geçirdiği uyuşturucu miktarının, bir önceki yıla göre yüzde 44,9 artış gösterdiği, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak: ANKA

Ticaret Bakanlığı, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

