Uyuşturucu Operasyonlarında 1.9 Milyar TL Ele Geçirildi
Uyuşturucu Operasyonlarında 1.9 Milyar TL Ele Geçirildi

Uyuşturucu Operasyonlarında 1.9 Milyar TL Ele Geçirildi
10.01.2026 10:44
Ticaret Bakanlığı, uyuşturucu operasyonlarıyla toplam 1.945 milyar lira değerinde madde yakaladı.

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda 1 milyar 945 milyon lira değerinde uyuşturucu madde yakalandığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri uyuşturucu tacirlerine karşı operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yılın ilk günlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, İstanbul Havalimanı'nda; Meksika'dan gelerek transit olarak Avusturalya'ya gidecek olan bir kargo gönderisinde; 443 kilogram metamfetamin, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda; İran'dan gelen tır aracında; 63 kilogram sıvı metamfetamin, 33 kilogram esrar, 25 kilogram afyon sakızı cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi" ifadeleri kullanıldı.

"Yaklaşık 1 milyar 945 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi"

Ekiplerin mücadelesini 2026 yılında da kararlılıkla sürdüreceği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında etkin risk analizi ve hedefleme faaliyetleri sonucu riskli olarak değerlendirilen taşıtlar ve gönderiler üzerinde hem fiziki temassız kontrol sistemlerimizle (X-RAY) hem de hassas burunlu narkotik dedektör köpeklerinin katılımıyla gerçekleştirilen detaylı aramalar sonucunda, yaklaşık 1 milyar 945 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasının önlenmesi hedefi başta olmak üzere uluslararası suç örgütlerin finans kaynağı olan uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadeleyi öncelikli hedef olarak belirleyen Gümrükler Muhafaza Teşkilatımız kararlı mücadelesine 2026 yılında da aralıksız sürdürecektir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Güvenlik, Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Uyuşturucu Operasyonlarında 1.9 Milyar TL Ele Geçirildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Uyuşturucu Operasyonlarında 1.9 Milyar TL Ele Geçirildi - Son Dakika
