Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu suçlarına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. 22 şüpheli hakkında çıkarılan gözaltı kararında 11 şüpheli gözaltına alındı, 9 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "uyuşturucu madde kullanılması için yer ve imkan temin etmek" suçlarını işledikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İstanbul başta olmak üzere Muğla, Ankara ve Yalova'da 31 Ocak 2026 günü sabah saatlerinde eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildi.

İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova illerinde arama ve yapılan gözaltılar kapsamında, Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş, Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ve Fırat Yayla "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından gözaltına alındı.

Şüphelilerden 1'inin firari olduğu, yurt dışında olduğu tespit edilen, Enes Batur Sungurtekin, Barış Murat Yağcı, Ecenaz Üçer, Kemal Can Parlak, Çağrı Taner, Turgut Ekim, Barbaros Dikmen, Yaren alaca hakkında yakalama kararı çıkarıldığı, sosyal medya fenomeni İbrahim Tilaver isimli şüphelinin ise hastanede tedavi gördüğü belirlendi.

Eray Durmuş isimli şahsın ise arandığı bilgisine ulaşıldı. - İSTANBUL