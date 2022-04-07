Uyuşturucu operasyonu dronla havadan görüntülendi - Son Dakika

ERZİNCAN'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Yüklü miktarda metamfetaminin ele geçirildiği operasyon dronla havadan görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik teknik ve fizik takip başlattı. 1 aylık takibin ardından ekipler, kent merkezi ile Üzümlü ilçesi ve merkeze bağlı Yeniköy köyünde 1 Nisan'da 5 ayrı adrese operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı baskınlarda H.İ. (53), H.D. (44), K.U. (42) ve H.P. (25) gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan arama ve kazılarda; 10 kilo 400 gram sıvı metamfetamin, 2 kilo 307 gram kristal metamfetamin, 466 gram emdirilmiş metamfetamin, 0,98 gram esrar, 0,52 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 2 sentetik hap, bin 57 litre kaçak akaryakıt, 14 şişe kaçak alkol, 1 adet pompalı tüfek, tüfeğe ait 9 adet fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplam 29 bin 830 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.