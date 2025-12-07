Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, ev sahibi Y.C.T. gözaltına alındı.
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen N.Y. gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu Operasyonu: İki Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?