Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez Seyhan ilçesi Hanedan Mahallesi'ndeki bir otomobil tamirhanesine operasyon düzenledi.

Ekipler, iş yerinin deposunda "Oscar" isimli narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.

Köpeğin tepki verdiği depodaki bir otomobil ve plastik bidonda 49 kilo 925 gram esrar ele geçirildi.

İş yerindeki Suriye uyruklu zanlılar Yasin H. (32) ve Hasan S. (37) gözaltına alındı.

Ekipler, Bey Mahallesi'ndeki bir eve de operasyon düzenledi.

Evde arama yapan ekipler, 2120 uyuşturucu hap ile ruhsatsız pompalı tüfek ve 32 bin 300 lira ele geçirdi, Ümit Y'yi (36) gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.