Uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı - Son Dakika

- Uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı

İZMİR - İzmir'in Beydağ, Kiraz ve Tire ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Beydağ, Kiraz, Tire İlçe Jandarma Komutanlıkları unsurlarınca terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ve uyuşturucu madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik icra edilen istihbari çalışmalar neticesinde, 4-6 Eylül tarihleri arasında Beydağ, Kiraz ve Tire operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti, yasadışı ekim, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak olaylarına müdahale edilirken, 109 gram kubar esrar, 3 bin 967 kök kenevir bitkisi ile iki adet bong aparatı ele geçirildi. Meydana gelen olaylarda A.Ş., G.Y., H.Ç. ve H.Y. gözaltına alındı.