Uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı

06.04.2022 11:35
Uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı

Sakarya'da polis ekiplerince 3 ilçede gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 925 gram sentetik uyuşturucu, 464,26 gram metamfetamin maddesi ve 110 adet extacy ele geçirilirken 6 kişi de gözaltına alındı.

Sakarya'da polis ekiplerince 3 ilçede gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 925 gram sentetik uyuşturucu, 464,26 gram metamfetamin maddesi ve 110 adet extacy ele geçirilirken 6 kişi de gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışma doğrultusunda Adapazarı, Arifiye ve Erenler ilçelerinde düzenlenen operasyonla şüpheli N.A., H.A.,E.K.,E.A.,N.Ç. ve H.C. yakalandı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarındaki aramada ise 2 kilo 925 gram sentetik uyuşturucu, 464,26 gram metamfetamin maddesi, 110 adet extacy, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - SAKARYA

Uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı
Uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı Son dakika haberleri | Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı Gaziantep'te 1 kilo 450 gram metamfetamin ele geçti Gaziantep'te 1 kilo 450 gram metamfetamin ele geçti

sentetik uyuşturucu, Metamfetamin, Uyuşturucu, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
11:49 İYİ Parti grubunda kahkaha dolu anlar: Akşener atılan slogana "Ay korkuttun beni be!" diye takıldı
10:35 Aleyna Tilki'nin saplantı hayranına açtığı davada şaşırtan detay: Evinin krokisi varmış
11:31 Siopis'e tokat atan Cyle Larin özür diledi: Bir an kendimi kaybettim
11:30 Vaktinden önce ezan sesi dinletip orucu bozdurdu! Bir de bu anları sosyal medyada paylaşıp eğelendi
11:30 Altın fiyatlarında son durum
11:19 6 Nisan Çarşamba günü dolar 14,74'ten alıcı buluyor
11:08 İstanbul'da ulaşıma zam! Yüzde 40'lık teklif kabul edildi
11:04 Memur ve emeklilerin temmuz zammı oranı şimdiden belli oldu: Yüzde 30.3
11:03 Göztepe'nin golcü futbolcusu Ndiaye, Shangai Port'a transfer oldu
10:54 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ belirledikleri cumhurbaşkanı adayını paylaştı: Mansur Yavaş'ı göreve çağırıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 12:01:43. #1.13#
SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement