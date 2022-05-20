Uyuşturucu operasyonunda 895 adet hap ele geçirildi: 2 tutuklu - Son Dakika
Üye Girişi

Uyuşturucu operasyonunda 895 adet hap ele geçirildi: 2 tutuklu

20.05.2022 17:25
Uyuşturucu operasyonunda 895 adet hap ele geçirildi: 2 tutuklu

Bolu'da, narkotik ekiplerinin TEM Otoyolu'nda yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 895 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Bolu'da, narkotik ekiplerinin TEM Otoyolu'nda yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 895 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırlarına girdiği belirlenen aracı TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 895 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Fahri Ş. (24) ve Samet E. (24) gözaltına alındı.

İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - BOLU

Uyuşturucu operasyonunda 895 adet hap ele geçirildi: 2 tutuklu
Uyuşturucu operasyonunda 895 adet hap ele geçirildi: 2 tutuklu
Uyuşturucu operasyonunda 895 adet hap ele geçirildi: 2 tutuklu

YORUMLAR
500
Bolu'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı Bolu'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı Sivas'ta 68 kişiye uyuşturucu suçlarından işlem yapıldı Sivas'ta 68 kişiye uyuşturucu suçlarından işlem yapıldı
Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Uyuşturucu, Narkotik, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu operasyonunda 895 adet hap ele geçirildi: 2 tutuklu - Son Dakika


Son Dakika
17:39 Rusya, Finlandiya'nın gazını kesiyor! Ruble ile ödeme yapmamaları sebep gösterildi
17:37 İdlib'de görevde olan Sözleşmeli Er Atalay Özgüvener, duşta kalp krizi geçirerek şehit oldu
17:24 Yağ aldırma operasyonu sırasında boynunda yanık izi kalmıştı! Alişan, doktoruyla tazminat davasında yüzleşti
17:12 Elon Musk'tan hakkında çıkan taciz iddialarına yanıt geldi: Benimle ilgili bilinmeyen tek bir şey söylesin
17:10 Maçı kaybeden öğrencisine yumruk atan antrenör disipline sevk edildi: Soruşturma bitene kadar tekvando ile ilgili bir görevde bulunamayacak
16:58 Kurtlar, dev bufaloyu pusuya düşürdü! Sonra olanlara kimse inanamadı
16:57 Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen: Ahmet Nur Çebi, kazanılan 3 kupaya rağmen tepki alıyorsa istifa etmesi gerekir
16:54 Hakkari Valiliği sosyal medyadan uyardı! Dolandırıcılara dikkat
16:53 Cem Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu: Erşan Kuneri'nin 2. sezonu geliyor
16:49 Maltepe Belediyesi'nden "rüşvet operasyonu" açıklaması: "Aktif görevde olan üst düzey isimler" ifadesiyle verilen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 17:43:30. #1.11#
SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonunda 895 adet hap ele geçirildi: 2 tutuklu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement