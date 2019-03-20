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Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alınan Şüpheli Tutuklandı

1 saat önce

Karabük'te uyuşturucuyla mücadele kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alınan Şüpheli Tutuklandı, System.String[]
Karabük'te uyuşturucuyla mücadele kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları istihbarat doğrultusunda uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenledikleri operasyon kapsamında E.E. (30), E.Ö. (21), K.Y. (22) ve T.O. (25) isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada 35 gram sentetik kannabionid bonzai, 1 dal sigara ucunun sarılı olduğu uyuşturucu sigara, uyuşturucu biçiminde kullanılan kova diye tabir edilen 2.5 litrelik folyo ile sarılı plastik pet şişe ele geçirildi. İfadeleri alınan şüphelilerden E.E. (30), E.Ö. (21) ve K.Y. (22) emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri devam eden T.O., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları istihbarat doğrultusunda uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenledikleri operasyon kapsamında E.E.(30), E.Ö.(21), K.Y.(22), ve T.O.(25) isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada 35 gram sentetik kannabionid Bonzai, 1 dal sigara ucunun sarılı olduğu uyuşturucu sigara, uyuşturucu biçiminde kullanılan kova diye tabir edilen 2.5 litrelik folyo ile sarılı plastik pet şişe ele geçirildi. İfadeleri alınan şüphelilerden E.E.(30), E.Ö.(21) ve K.Y.(22) emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen 25 yaşındaki şüpheli T.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:35 Kaynak: İHA

Karabük, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 3. Sayfa
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