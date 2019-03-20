Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alınan Şüpheli Tutuklandı
1 saat önce
Karabük'te uyuşturucuyla mücadele kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
Karabük
'te uyuşturucuyla mücadele kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları istihbarat doğrultusunda uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenledikleri operasyon kapsamında E.E. (30), E.Ö. (21), K.Y. (22) ve T.O. (25) isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada 35 gram sentetik kannabionid bonzai, 1 dal sigara ucunun sarılı olduğu uyuşturucu sigara, uyuşturucu biçiminde kullanılan kova diye tabir edilen 2.5 litrelik folyo ile sarılı plastik pet şişe ele geçirildi. İfadeleri alınan şüphelilerden E.E. (30), E.Ö. (21) ve K.Y. (22) emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri devam eden T.O., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları istihbarat doğrultusunda uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenledikleri operasyon kapsamında E.E.(30), E.Ö.(21), K.Y.(22), ve T.O.(25) isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada 35 gram sentetik kannabionid Bonzai, 1 dal sigara ucunun sarılı olduğu uyuşturucu sigara, uyuşturucu biçiminde kullanılan kova diye tabir edilen 2.5 litrelik folyo ile sarılı plastik pet şişe ele geçirildi. İfadeleri alınan şüphelilerden E.E.(30), E.Ö.(21) ve K.Y.(22) emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen 25 yaşındaki şüpheli T.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KARABÜK
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:35 Kaynak: İHA
Bebek Maması Çalan Şahsın Uyuşturucu Bağımlısı Olduğu Ortaya Çıktı
Evliliği Nedeniyle Zor Günler Geçiren Beren Saat, 5 Paket Sigara İstedi
Ankara'da Belediye Otobüsünde Taciz İddiasına Gözaltı
Polis, Ambulansa Yol Vermeyen Sürücüye Anında Müdahale Etti