Uyuşturucu Operasyonunda 'Uçaksavar' Mermisi Ele Geçirildi: 49 Gözaltı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 49 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra uçaksavar mermisi ele geçirildi.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 49 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra uçaksavar mermisi ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarının yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Özel Harekat ekiplerinin de katılımı ile düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 satıcı ile 32 içici konumundaki şahıs yakalandı. Toplamda 170 polisin görev aldığı operasyonda açılmayan kapılar koçbaşı ile kırıldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 43.5 gram extacy uyuşturucu hap, 41.35 gram toz esrar, 24.13 gram skunk, 16.71 gram kubar esrar, 14.11 gram toz extacy, 1.84 gram metamfetamin, 2 av tüfeği, 2 pompalı tüfek ve bunlara ait 8 kartuş, 5 adet 7.62 mm çapında G-3 piyade tüfeği mermisi ve 1 adet 12.7 mm çapında uçaksavar mermisi ele geçirildi. Şüphelilerin 17'si hakkında işlem yapılırken 6'sına 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan yasal işlem yapıldı. Şahıslardan 1'i tutuklanırken 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



(İHA)

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