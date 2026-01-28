Uyuşturucu Satıcısı Hayvan Barınağında Yakalandı - Son Dakika
Uyuşturucu Satıcısı Hayvan Barınağında Yakalandı

28.01.2026 17:59
Uyuşturucu sattığı belirlenen Mehmet Boztaş, 28 bin 447 hap ile yakalanıp tutuklandı.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, uyuşturucu sattığı belirlenen Mehmet Boztaş (38) çalıştığı hayvan barınağında 28 bin 447 sentetik hap ile yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Boztaş, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Mehmet Boztaş'ın uyuşturucu sattığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler, dün şüphelinin çalıştığı hayvan barınağına operasyon düzenledi. Buradaki dolapta yapılan aramada 28 bin 447 sentetik hap, suçta kullanıldığı belirtilen 1 cep telefonu ile uyuşturucu satışından elde edildiği 5 bin 975 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan Boztaş, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Boztaş, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber - Kamera: Melek FIRAT/ AYDIN,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Mehmet Boztaş, Uyuşturucu, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

