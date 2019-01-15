Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Satıcısına Hapis Cezası

Uyuşturucu Satıcısına Hapis Cezası

10 dakika önce

Adana'da uyuşturucu satıcısı 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Uyuşturucu Satıcısına Hapis Cezası, System.String[]
Adana'da uyuşturucu satıcısı 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Orhan Bakır ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık Bakır ise savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Uyuşturucu satmadığını ve kullanmadığını ileri süren Bakır, "Ben esnafım. Haftanın 7 günü pazardayım. Beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Bakır'a "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:38 Kaynak: AA

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