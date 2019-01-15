Uyuşturucu Satıcısına Hapis Cezası
10 dakika önce
Adana'da uyuşturucu satıcısı 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.
Adana
'da uyuşturucu satıcısı 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.
Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Orhan Bakır ile avukatı katıldı.
Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Sanık Bakır ise savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
Uyuşturucu satmadığını ve kullanmadığını ileri süren Bakır, "Ben esnafım. Haftanın 7 günü pazardayım. Beraatimi istiyorum." dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Bakır'a "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:38 Kaynak: AA
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