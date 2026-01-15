Uyuşturucu Soruşturmasında 18 Gözaltı

Türkiye'de son haftalarda kamuoyunca bilinen isimlerin karıştığı uyuşturucu soruşturması kapsamında 7'si narkotik polisi, 11'i organize polisinde olmak üzere 18 kişinin 'şüpheli' sıfatıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, operasyonlar haber sunucularından iş dünyasının güçlü isimlerine, spor camiasından sanat dünyasına uzanan pek çok sektörü kapsayacak şekilde genişlemişti. Soruşturmanın son dalgasında İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda yeni göz altıların olduğu öğrenildi.

