Uyuşturucu Soruşturmasında 4 Gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan magazin yazarı Mehmet Üstündağ, Bilal Hancı, Abdullah Gençal ve İbrahim Barut, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor.
Soruşturma kapsamında dün 4 kişi gözaltına alınırken, 3 şüphelinin de yurt dışında olduğu tespit edilmişti.
