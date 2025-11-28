İrem Derici bildiğiniz gibi! İfade vermeye giderken söyledikleriyle, güvenliği de güldürdü - Son Dakika
İrem Derici bildiğiniz gibi! İfade vermeye giderken söyledikleriyle, güvenliği de güldürdü

28.11.2025 17:50
28.11.2025 17:50
Yasaklı madde testi pozitif çıkan ünlü şarkıcı İrem Derici, ifade vermek için gittiği adliyede kameralara sarf ettiği "Çok güzel olduğum için dava açmışlar, ifade vermeye gidiyorum" sözleriyle güvenlik görevlisini dahi güldürdü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim Çarşamba günü başlattığı soruşturma kapsamında, haklarında 'Yasaklı madde kullanmak' suçundan şarkıcı, fenomen ve oyuncularında aralarında bulunduğu 19 kişi, ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürülmüştü.

8 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Buradaki işlemleri tamamlanan isimler gerekli tahlillerin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Aralarında şarkıcı oyuncu ve sosyal medya fenomenlerinin bulunduğu isimlerden Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği alındı. 19 kişiden 8 kişinin testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

İREM DERİCİ ADLİYEDE

Uyuşturucu testi tıbbi ilaç kullanması sebebiyle pozitif çıkan İrem Derici ise ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi; Derici savcılığa ifade verdi.

"ÇOK GÜZELİM DİYE DAVA AÇMIŞLAR"

Açıklama yapan İrem Derici, "Çok güzelim diye dava açmışlar, ifade vermeye giriyorum. Dosyayı kapatmaya geldik, sonuçlarımız tertemiz çıktı. Prosedür olduğu için geldik. Grip olana 'Niye antibiyotik alıyorsunuz' diye soruyor musunuz; benim de kafam hasta" dedi. Derici'nin avukatı ise işlemin rutin bir uygulama olduğunu kolluk kuvvetlerine verilen ifadenin tekrarlanacağını belirtti.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ismail ismail:
    hahahahaaaaa bende güleyim barii 1 0 Yanıtla
  • yaşar Arslan yaşar Arslan:
    ,:))))))))). hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah 0 0 Yanıtla
  • 62666266 62666266:
    Utanmaz, arlanmaz, düştüğü durumun farkında bile olmayan hukuku itibarsızlaştırma eylemi içinde olan bu kişiyi kınıyorum. Aslinda düştüğü duruma ağlayacakken gülüyor. Kamuoyuna ve Hukuka saygı göstermeye davet ediyorum. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
