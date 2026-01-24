Uyuşturucu Suçlusu Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Uyuşturucu Suçlusu Hükümlü Yakalandı

24.01.2026 22:30
Hakkari Şemdinli'de 9 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü jandarma tarafından yakalandı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde hakkında 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının, aranan kişilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Jandarma ekiplerinin bu kapsamda yaptığı titiz çalışma sonucunda, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.G, ilçede yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

