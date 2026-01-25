Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

25.01.2026 13:54
2020'den beri aranan ve 11 yıl hapis cezası bulunan M.S., Bakırköy'de gözaltına alındı.

'Uyuşturucu madde ticareti yapma' ile 'mala zarar verme' suçlarına karıştığı gerekçesiyle 2020 yılından bu yana aranan ve 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Bakırköy'de gözaltına alındı.

Türkiye'de, çeşitli illerde meydana gelen 'uyuşturucu madde ticareti yapma' ile 'mala zarar verme' suçlarına karıştığı tespit edilen, 2020 yılından beri aranan ve bu suçlardan 11 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası, 3 adet UYAP araması bulunan M.S., Bakırköy'de gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen operasyon neticesinde yakalanan şahıs, Şenlikköy Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
