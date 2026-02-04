Uyuşturucu Şüphelisi Kapaklı'da Yakalandı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kapaklı ilçesinde, Türkmenistan adli makamlarınca uyuşturucu madde ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan şüpheli tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sırasında G.G. isimli şüphelinin Kapaklı ilçesinde bulunduğu tespit edildi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
