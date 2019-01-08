Diyarbakır
Valisi Hasan Basri Güzeloğlu
, "Ülkenin her bir köşesinde, her bir mahallesinde uyuşturucu tehdidini yok etme kararlılığındayız. Okul önlerinden başlayarak bu bağımlılığı ortadan kaldırmak için büyük çaba sergiliyoruz." dedi. Vali Güzeloğlu
, kentteki bir düğün salonunda düzenlenen "Muhtarlar Buluşması" programı kapsamında, 17 ilçedeki muhtarlar ve kaymakamlarla bir araya geldi.
Burada konuşan Güzeloğlu, uyuşturucuyla mücadelenin ancak muhtarların desteğiyle başarıya ulaşabileceğini söyledi.
Uyuşturucunun terörden hiçbir farkı bulunmadığını, insanların canına kastettiğini ve nesilleri tükettiğini belirten Güzeloğlu, el birliğiyle mücadele edildiği takdirde bu tehdidin bertaraf edilebileceğini vurguladı.
Cumhurbaşkanının himayesinde devam eden bu mücadelede, ülkenin her bir köşesi ve mahallesinde uyuşturucu tehdidini yok etme kararlılığında olduklarını ifade eden Güzeloğlu, "Okul önlerinden başlayarak bu bağımlılığı ortadan kaldırmak için büyük çaba sergiliyoruz." diye konuştu.
Devletin kaynakları ve imkanlarının millet için var olduğunu anlatan Güzeloğlu, insana hizmeti ibadet olarak gördüklerini kaydetti.
"Millete hizmet etmek en büyük şereftir" Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
ve ilçelerdeki belediye yönetimlerinde göreve başlayanların kenti huzur diyarına dönüştürdüğünü, gül bahçesi haline getirdiğini ifade eden Güzeloğlu, şöyle konuştu:
"Her kesimin ve her meselenin üzerine giden, çözmeyi amaçlayan, halkıyla bütünleşen bir idarenin Diyarbakır'a iki yılda kazandırdıkları ortada. Şimdi soru şu? Cumali Bey 'İsteyince oluyor' diyor. Peki niye bugüne kadar olmamış? Çünkü istenmemiş, onun için. Bu kaynaklar millete ve milletin hizmetine tahsis edilmediği için. Millete hizmet etmek en büyük şereftir."
1 milyar 250 milyon liralık yatırım
Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ise göreve başladıkları ilk günden itibaren peygamberler ve sahabeler şehrine hizmet etmek için var güçleriyle çalıştıklarını, bunu şerefli bir görev olarak gördüklerini kaydetti.
Açıklık, şeffaflık, hesap verebilirlik, eşitlik ilkelerine bağlı kalarak hiç kimseyi ötekileştirmeyen belediyecilik anlayışıyla hizmetlerini gerçekleştirdiklerini belirten Atilla, hizmetlerin merkezine her zaman insanı koyduklarını bildirdi.
Atilla, konuşmasına şöyle devam etti:
"İki yılda bu mübarek şehre ve aziz milletimize hizmet için sosyal belediyecilikten şantiye belediyeciliğine, altyapıdan üstyapıya birçok alanda gerçekleştirdiğimiz projelerle toplam 1 milyar 250 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımları, siz değerli hemşehrilerimizin parasıyla yaptık. Yani milletimizin parasını milletimize hizmet için harcadık. Hizmetleri belediyemizi bir kuruş borçlandırmadan, fen ve sanat kurallarına göre gerçekleştirdik. Birileri gibi işleri yarım yamalak yapmadık."
Göreve başladıklarında içler acısı bir tabloyla karşılaştıklarını anlatan Atilla, belediyenin en temel hizmetlerinden temizlik ve ulaşımın kesintiye uğradığını hatırlattı.
Göreve başladıkları günden itibaren bir belediyenin yapması gereken bütün hizmetleri en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ettiklerini vurgulayan Atilla, önce şehrin ihtiyaçlarını tespit edip program yaptıklarını dile getirdi.
Atilla, "Hızlı bir şekilde 17 yıl 7 ay sadece ideolojik belediyecilik yapmış bir belediyenin yapmadıklarını yapmamız gerektiğine inanarak kollarımızı sıvadık ve en kısa zamanda bu hizmetleri gerçekleştirdik. Şu anda da çalışmalarımız devam ediyor, bundan sonra da inşallah devam edecek." ifadelerini kullandı.
Programa, Jandarma
Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre
ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan
da katıldı.