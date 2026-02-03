Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 22 Yıl Hapis İstemi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kiraladığı 2 otomobille uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İsmetpaşa Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 21 Mart 2025'te tutuklanan S.K. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

Sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, internet tabanlı programlardan sipariş veren kişilere uyuşturucu ulaştırdığı belirlenen S.K.'nın polis ekiplerince takibe alındığı belirtildi.

Kiraladığı 2 otomobille uyuşturucu satarken yakalanan sanığın evinde 3 kilo 600 gram esrar, 343 gram kokain, hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesinin ele geçirildiği iddianamede yer buldu.

İddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen S.K.'nın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.