Uyuşturucu Ticaretine Gözaltı
41 dakika önce
Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı.
Samsun
'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmalarda uyuşturucu madde sattığı tespit edilen Y.E.K. (23) ile temas kuran iki kullanıcıdan 52 kapsül uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza elde etti. Olayla ilgili Y.E.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulanması tamamlanan zanlı, "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 02:24 Kaynak: İHA
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