Uyuşturucu ve Fuhuş Operasyonu: 19 Gözaltı

06.02.2026 11:35
İstanbul'daki operasyonda 19 şüpheli adliyeye sevk edildi, uyuşturucu ve fuhuş suçlamaları var.

İstanbul'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturma kapsamında 27 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak", "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etme" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheli Ali Kaya'nın da olduğu 19 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

