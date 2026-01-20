Uyuşturucu ve Hırsızlıktan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Uyuşturucu ve Hırsızlıktan Hükümlü Yakalandı

20.01.2026 14:59
Sakarya'da 47 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Y. yakalanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'da hakkında uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından 47 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde gerçekleştirdikleri denetimler sırasında şüpheli N.Y.'nin (40) GBT sorgulamasını yaptı. Yapılan incelemede şahsın "uyuşturucu madde ticareti yapma" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında toplam 47 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

