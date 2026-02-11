Uyuşturucudan Kurtulan M.Ö, YEDAM ile Yeni Bir Hayat Kurdu

Kayseri'de yaşadığı yıllarda uyuşturucu kullanmaya başlayan M.Ö, 12 yıllık bağımlılıktan Tekirdağ'daki Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) sayesinde kurtuldu.

M.Ö, Kayseri'de arkadaş ortamında 26 yaşında uyuşturucuyla tanıştı.

Uzun yıllar madde kullanması nedeniyle ruhsal ve ailevi problemler yaşayan M.Ö, hayatından olumsuzlukları çıkarmak ve yeni bir başlangıç yapmak istediği için Tekirdağ'a taşındı.

Tekirdağ'da da bir süre uyuşturucu kullanan M.Ö, denetimli serbestlik sürecinde 2023 yılında katıldığı bir panelde Yeşilayın bağımlılıkla mücadelede insanlara destek olduğunu öğrendi.

Daha sonra YEDAM'a gidip destek alan ve bir süre tedavi gören M.Ö, yaklaşık bir yıl önce bağımlılıktan kurtuldu.

M.Ö, YEDAM'daki kurslara katıldığı sırada dışarıdan da eğitim alarak usta öğretici oldu.

Hayatına yeni bir sayfa açan, evli ve 2 çocuk babası M.Ö, ahşap üzerine usta öğretici olarak eğitimler veriyor.

Hem bağımlılıktan kurtulan hem de iş sahibi olan M.Ö'nün en büyük hayali, YEDAM çatısı altında "iyileşme koçu" olarak görev yapmak.

"Beynimi kullanamamaya başladığımı fark ettim"

Bağımlılıktan kurtulan M.Ö, AA muhabirine, 12 yıl boyunca uyuşturucu kullandığını söyledi.

Uyuşturucu kullanırken her şeyin kendisine çok güzel ve eğlenceli geldiğini belirten M.Ö, "Bir sene sonra dünya burada, beynim burada ama beynimi kullanamamaya başladığımı fark ettim. Ne kadar fark edersem edeyim, 2023 yılında YEDAMa gelene kadar bu uyuşturucuyu ben kullanmadım'. Uyuşturucu kullanımı aileme ve işime kötü yansıyordu." dedi.

M.Ö, kendisine yeni bir sayfa açmak istediği için Tekirdağ'a taşındığını dile getirdi.

Tekirdağ'da denetimli serbestlik süreci sırasında YEDAM'dan haberdar olduğunu ve 115'i arayarak iletişime geçtiğini aktaran M.Ö, "Özel hastane, AMATEM ve doktor desteği almaya çalıştım ancak temiz kalsam bile temiz yaşayamıyordum. YEDAM'da bunu öğrendim. 115'i aradım ve yapılan görüşmenin ardından YEDAM'a yönlendirildim." ifadelerini kullandı.

Hem iyileşti hem meslek edindi

M.Ö, YEDAM'da tedavi sürecinin yanı sıra düzenlenen kurslara da katılarak meslek edindiğini dile getirdi.

YEDAM'la hayatının değiştiğini ifade eden M.Ö, "Atölye süreçlerinde usta öğreticilerle çalıştık. Sosyal hizmet uzmanım ustalık belgesi almam için bana yardımcı oldu. Gerekli eğitimleri tamamlayarak ustalık belgemi aldım. 3 yıl önce biri bana usta öğretici olacağımı ve uyuşturucuyu bırakacağımı söyleseydi inanmazdım." diye konuştu.

Bağımlılıktan kurtulan M.Ö, tedavi sürecinde hiç yalnız bırakılmadığını, hastaneye gideceği zamanlarda dahi sosyal hizmet uzmanının kendisine eşlik ettiğini söyledi.

YEDAM sayesinde hem iş sahibi olduğunu hem de bağımlılıktan kurtulduğunu anlatan M.Ö, şunları kaydetti:

"YEDAM'ın olmazsa olmazlarından biri aile görüşmeleri". Yaklaşık bir yıl boyunca anne, baba ve eşimle aile görüşmeleri yaptık. Bu görüşmelerden sonra evim, iyileşmemin bir kalesi haline dönüştü. Hayatımı bu hastalığa göre nasıl düzenlemem gerektiğini öğrendim. Bunu tek başıma yapamazdım."

"YEDAM varsa imkansız diye bir şey yok"

M.Ö, bağımlılıktan kurtulmak isteyenlerin Yeşilaya başvurması gerektiğini belirtti.

12 yıl boyunca uyuşturucu kullandığını anlatan M.Ö, "YEDAM varsa imkansız diye bir şey yok. Bugün temiz ve çalışabildiğim bir hayatım var. YEDAM sayesinde işim oldu. Bu yoldan geçen insanların ne kadar acı çektiğini bildiğim için tecrübelerimi onlara aktarmak istiyorum. En büyük hayalim YEDAM çatısı altında iyileşme koçu olarak görev yapmak." dedi.

Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı da YEDAM'larda tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığına yönelik hizmet verildiğini söyledi.

YEDAM'larda klinik psikologlar, sosyal hizmet uzmanları ve halkla ilişkiler uzmanlarının görev yaptığını belirten Soykırlı, "Buraya başvuran tüm danışanlarımız gizlilik esasına göre hizmet alıyor. YEDAM'da verilen hizmetlerin tamamı ücretsiz." dedi.