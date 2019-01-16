Uyuyan Şoförleri Soyuyorlardı

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Erdoğan'dan, Belediye Başkan Adayını Zora Sokan Soru: Senin Niye Bıyık Yok?

Kamyonetle Duvar Arasına Sıkışan Hırsıza İsyan Etti: Ne İşin Var Burada, Arabayı Mahvettin