Uzak Şehir Yeni Yıla Duygu Dolu Giriş Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Uzak Şehir Yeni Yıla Duygu Dolu Giriş Yapıyor

Uzak Şehir Yeni Yıla Duygu Dolu Giriş Yapıyor
03.01.2026 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzak Şehir'in yeni bölümü, aşk ve dram dolu sahnelerle izleyiciyi etkisi altına alacak.

KANAL D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, yeni yıla temposu yüksek, duygu yüklü bir bölümle giriyor. Dizinin yeni tanıtımı izleyicilerin heyecanını zirveye taşıdı.

YENİ YILDA DUYGU FIRTINASI

Yeni bölümün tanıtımında Kaya ve Zerrin'in yaşadığı büyük acı izleyenlerin yüreğini burkarken, Alya ve Cihan'ın romantik anları ekrana sıcacık duygular taşıyor. Aşk ve dramın iç içe geçtiği sahneler, yeni bölüm için beklentiyi artırıyor.

MAHKEME SAHNESİ TANSİYONU YÜKSELTİYOR

Tanıtımın en dikkat çeken anlarından biri ise Boran'ın açtığı dava sonrası Alya ve Cihan'ın hakim karşısına çıktığı sahneler oluyor. Mahkemeden çıkacak kararın ikilinin kaderini nasıl etkileyeceği şimdiden merak konusu.

AŞK, ACI VE HESAPLAŞMA BİR ARADA

AyNA Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümünde izleyiciyi hem gözyaşına boğacak hem de romantik anlarla içleri ısıtacak. Aksiyonun ve duygusal hesaplaşmaların dozunun arttığı Uzak Şehir, yeni bölümüyle 5 Ocak Pazartesi saat 20.00'de ekrana gelecek.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Televizyon, Uzak Şehir, Kanal D, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Uzak Şehir Yeni Yıla Duygu Dolu Giriş Yapıyor - Son Dakika

Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı
Kastamonu’da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi
İran’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz
Malatya’da meteorun düşme anı kamerada Malatya'da meteorun düşme anı kamerada
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı

08:22
ABD’nin Maduro hamlesi dünyayı ikiye böldü
ABD'nin Maduro hamlesi dünyayı ikiye böldü
07:55
Trump, Venezuela’dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
07:06
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
07:06
ABD’nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı Herkes aynı detaya takıldı
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı
02:16
İngiltere ve Fransa’dan Suriye’de DEAŞ’a yönelik ortak operasyon
İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de DEAŞ'a yönelik ortak operasyon
02:12
Maduro New York’a böyle getirildi Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 09:21:17. #7.11#
SON DAKİKA: Uzak Şehir Yeni Yıla Duygu Dolu Giriş Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.