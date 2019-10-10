Son Dakika Haberleri: Uzaklaştırma cezası alan öğrenci, okul müdürünü bıçakladı
Son Dakika Güncel Uzaklaştırma cezası alan öğrenci, okul müdürünü bıçakladı

Uzaklaştırma cezası alan öğrenci, okul müdürünü bıçakladı

1 saat önce

GAZİANTEP'te okuldan uzaklaştırılan 9'uncu sınıf öğrencisi Fevzi A. (16), okul müdürü Ercan Bahadır'ı kolundan bıçaklayarak yaraladı.

Uzaklaştırma cezası alan öğrenci, okul müdürünü bıçakladı, System.String[]

GAZİANTEP'te okuldan uzaklaştırılan 9'uncu sınıf öğrencisi Fevzi A. (16), okul müdürü Ercan Bahadır'ı kolundan bıçaklayarak yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde Mavikent Mahallesi'ndeki Mavikent Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle uzaklaştırılan Fevzi A., babası ile birlikte müdür Ercan Bahadır ile görüşmek için okula geldi. Baba ve oğlu ile okul bahçesinde karşılaştıkları Ercan Bahadır arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Fevzi A., yanındaki bıçağı çekip, Bahadır'ı kolundan yaraladı.

Ercan Bahadır, öğretmenlerin çağırdığı ambulansla Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Okulun güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirilen Fevzi A. ve babası da gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öğretmenlerin, başarısız olduğu için sınıf tekrarı yapan Fevzi A.'nın evini iki gün önce ziyaret ettiği, çocuklarının sorunlarının giderilmesi konusunda aile ile görüştüğü belirtildi.


Anadolu Lisesi, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:00 Kaynak: DHA
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