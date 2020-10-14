Uzaktan eğitimle öğrenci evleri boşaldı, kiralar düştü - Son Dakika

Uzaktan eğitimle öğrenci evleri boşaldı, kiralar düştü

14.10.2020 09:16
Uzaktan eğitimle öğrenci evleri boşaldı, kiralar düştü, System.String[]

SAMSUN'da üniversitelerde eğitim gören yaklaşık 130 bin öğrenci, salgın sürecinin başlamasıyla uzaktan eğitime geçti.

SAMSUN'da üniversitelerde eğitim gören yaklaşık 130 bin öğrenci, salgın sürecinin başlamasıyla uzaktan eğitime geçti. Evlerini boşaltmak zorunda kalan öğrencilerin ardından 2'nci el eşya piyasasında durgunluk yaşanırken, 1000 TL ve üzeri kiraya verilen dairelerde fiyatlar 700 TL'ye kadar geriledi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, eğitim sürecini de olumsuz etkiledi. Mart ayından itibaren alınan tedbirler kapsamında uzaktan eğitim sürecine geçildi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Samsun Üniversitesi (SAMÜ) öğrencileri de evlerini boşaltarak kentten ayrıldı. Öğrencilerin kentten ayrılmasıyla, 2'nci el eşya alım-satım ve emlak sektörlerindeki hareketlilik durma noktasına geldi. Kiralık ev ilanlarında artış yaşanırken, kiralarda da indirim yapıldı. 1000 TL ve üzeri kiraya verilen daireler de fiyatlar 700 TL'ye kadar geriledi. 2'nci el eşya satışlarında yaşanan düşüş ise depoları doldurdu.

'ONLAR BİZİM EVLATLARIMIZ'Öğrencilerin evlerini boşaltmasından sonra emlak piyasasında aşağı yönde hareketlenme olduğunu belirten Samsun Tüm Emlakçılar Odası (SATEM) Başkanı Mevlüt Oral, "İlerleyen süreçte ev sahiplerinden beklentim öğrencilere sahip çıkmaları yönünde, onlar bizim evlatlarımız. Öğrenciler var olduğu sürece birçok sektörde zaten hareketlilik oluşuyor. Öğrencilerimizin iyi bir eğitim alarak kendini yetiştirmesi konusunda bizler de üzerimize düşeni yaparak evlatlarımıza destek olmalıyız. Normal süreçte evlerini 500-600 lira gibi fiyatlara veremeyen mülk sahipleri, öğrencilere 700-800 TL'den evlerini kiraya veriyor. Onlara sormak istiyorum, siz hiç çocuk okutmadınız mı?  Benim onlara tavsiyem evlerinin gerçek değeri ne ise bu fiyattan kiralama işlemini gerçekleştirmeleridir" dedi.'BEDAVA VERSEK DE ALMIYORLAR'Satış yapamadığı için sigortasını yatıramadığı dile getiren 2'nci el eşya satıcısı İbrahim Ars da "Öğrencilerin olmaması 2'nci el eşya piyasasını bitirme noktasına getirdi. Salgın sürecinden bugüne gelindiğinde 2 bin liralık satış zor yapabildik. Hal böyleyken ne sigortamızı ödeyebiliyoruz ne vergilerimizi verebiliyoruz. 2'nci el eşya satış sektörü işleyemez durumda. Müşteri olmadığı için elimizde olan eşyaları bedava versek de kimse almıyor" diye konuştu.'FİYATLAR HER ZAMAN BU ŞEKİLDE OLABİLİR'

Yüz yüze eğitime ara verilmesiyle oturduğu evi boşaltan üniversite öğrencisi Yunus Soğukpınar, fiyatlarda yaşanan düşüşü şaşkınlıkla karşıladığını belirterek, "3 hafta ara verildiği zaman çok önemsememiştik. Salgın durumu uzayınca kalmış olduğumuz öğrenci evlerini kapatarak çıkmak zorunda kaldık. Evlerimizi hızlı şekilde boşalttığımız için de elimizdeki eşyaları fiyatlarından daha düşük şekilde sattık. Okulların uzaktan eğitimle başlaması sonucunda tekrar Samsun'a gelerek bir piyasa araştırması yaptım. Biz öğrencilerin olmamasından dolayı hem kiralık ev fiyatlarında oluşan düşüş, hem de 2'nci el eşya satışlarında yaşanan düşüşü görünce şaşırdım. Eğer fiyatlar bu oranlarda düşebiliyorsa keşke salgından dolayı değil de öğrencilere yardım etmek adına olsaydı" dedi.


Uzaktan eğitimle öğrenci evleri boşaldı, kiralar düştü
Uzaktan eğitimle öğrenci evleri boşaldı, kiralar düştü
Uzaktan eğitimle öğrenci evleri boşaldı, kiralar düştü
Uzaktan eğitimle öğrenci evleri boşaldı, kiralar düştü
Uzaktan eğitimle öğrenci evleri boşaldı, kiralar düştü
Uzaktan eğitimle öğrenci evleri boşaldı, kiralar düştü
Uzaktan eğitimle öğrenci evleri boşaldı, kiralar düştü

Ekonomide Durgunluk, Türk Lirası, Samsun, Mart, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uzaktan eğitimle öğrenci evleri boşaldı, kiralar düştü - Son Dakika

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