Uzaydaki Astronot Dünya'yı Uyardı - Son Dakika

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) bulunan Fransız astronot Thomas Pesquet, uzaydan Dünya'nın görüntüsünün "üzücü" olduğunu söyledi.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Pesquet, Glasgow'da devam eden BM İklim Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği görüntülü görüşmede, insanların Dünya'da doğaya verdiği zararın, uzaydan göründüğünü söyledi.

Macron ile video bağlantısı kurarak bilgi veren astronot, insan faaliyetlerinin sonucu olarak ortaya çıkan iklim krizinin yarattığı yıkıcı etkinin, 400 kilometre uzaklıktan bile giderek daha görünür hale geldiğini söyledi.

BM: "SİRENLER ÇALIYOR"

Pesquet "Uzay istasyonunun pencerelerinden baktığımız zaman, Dünya'nın kırılganlığı açıkça görülüyor. İnsan faaliyetlerinin sonucunda nehirlerdeki ve havadaki kirliliğin zararlı etkilerini görüyoruz" sözlerini söyledi.

Astronot Pesquet, sosyal medya hesabından iklim zirvesine atıfta bulunarak "Bunu ancak hep birlikte yapabiliriz" paylaşımını yaptı.

Fransız astronot, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "Sirenler çalıyor, gezegenimiz bize bir şey söylüyor, tıpkı insanlar gibi. Dinlemeli, eyleme geçmeli, bilgece tercih yapmalıyız. Azmi seç, dayanışmayı seç, geleceğimizi korumayı, insanlığı kurtarmayı seç" paylaşımını alıntıladı.

Ve ardından da "Uzaydan bakınca, buna tamamen katılmamak mümkün değil" dedi.