Üzerine kavak ağacı devrilen köylü öldü - Son Dakika
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Üzerine kavak ağacı devrilen köylü öldü

02.05.2022 20:19
Üzerine kavak ağacı devrilen köylü öldü

BARTIN'ın Amasra ilçesinde üzerine kavak ağacı devrilen Ahmet Kaya (48) hayatını kaybetti.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde üzerine kavak ağacı devrilen Ahmet Kaya (48) hayatını kaybetti.

Olay dün akşam saatlerinde Amasra ilçesine bağlı Çakrazşeyhler köyünde meydana geldi. Köyde bulunan M.Ö.'ye ait kavak bahçesinde ağaç kesen Ahmet Kaya'nın üzerine ağaç devrildi. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Ahmet Kaya, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Ahmet Kaya, Amasra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üzerine kavak ağacı devrilen köylü öldü - Son Dakika


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