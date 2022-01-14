Üzerine kızgın yağ sıçrayan vatandaş yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir evde, ocağa koyulan yağın parlaması üzerine mutfak bölümünde yangın çıktı. Yangın esnasında üzerine kızgın yağ sıçrayan vatandaş yaralandı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi 633/2 Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir dairede yemek için ocağa koyulan yağın parlaması üzerine mutfak bölümünde yangın çıktı. Yangın esnasında üzerine kızgın yağ sıçrayan Tarkan G. isimli vatandaş, yaralandı. Parlamayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ise, vücudunda yanıklar oluşan yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Tarkan G. daha sonra ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Tarkan G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ