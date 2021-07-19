Üzerine metal malzemeler düşen Koreli işçi öldü - Son Dakika

İZMİT'teki bir otomobil fabrikasında çalışan Güney Koreli işçi J.Y. Kim (62), üzerine metal malzemelerin düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, dün Alikahya Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobil fabrikasında uzun yıllardır makine bakım işlerinde çalışan Güney Koreli J.Y. Kim'in üzerine metal malzemeler düştü. Ağır yaralanan işçi, fabrikaya gelen 112 Acil ekibi tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. J.Y. Kim yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. J.Y. Kim'in cenazesinin Güney Kore'nin başkenti Seul'e gönderileceği belirtildi.