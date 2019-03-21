Son Dakika Haberleri: Üzerine Örtülen Brandadan Boya Bulaşan Lahit Temizlendi

Üzerine Örtülen Brandadan Boya Bulaşan Lahit Temizlendi

27 dakika önce

Bursa'nın İznik ilçesinde, üzerine örtülen brandadan bazı yerlerine boya bulaşan lahit, Bursa Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğüne bağlı uzman ekip tarafından temizlendi.

Üzerine Örtülen Brandadan Boya Bulaşan Lahit Temizlendi, System.String[]
Bursa'nın İznik ilçesinde, üzerine örtülen brandadan bazı yerlerine boya bulaşan lahit, Bursa Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğüne bağlı uzman ekip tarafından temizlendi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un geçen hafta ilçeyi ziyareti sırasında bazı yerlerinin maviye boyandığı görülen lahit için Bursa Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünden uzman ekip ilçeye geldi.

MS 2. yüzyıldan kalma lahdi inceleyen görevliler, daha sonra özel bir karışım kullanarak maviye boyanmış kısımları temizledi.

Üzerinde cenaze merasiminin anlatıldığı ve çiçek taşıyan kadınlarla Eros kabartmasının bulunduğu lahit, Hisardere Mahallesi yolunda Roma döneminde mezarlık olarak kullanılan zeytin tarlası içinde yaklaşık iki yıl önce bulunmuştu. Lahit, gün yüzüne çıkartılarak müzenin bahçesine konulmuş ve üzerine mavi bir branda örtülmüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:31 Kaynak: AA

Kültür ve Turizm Bakanı, İznik, Bursa, Güncel
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