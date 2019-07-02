Son Dakika Haberleri: Üzerine televizyon düşen 3 yaşındaki Zeynep öldü
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Üzerine televizyon düşen 3 yaşındaki Zeynep öldü

34 dakika önce

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde üzerine televizyon devrilen 3 yaşındaki Zeynep Aslan hayatını kaybetti.

Üzerine televizyon düşen 3 yaşındaki Zeynep öldü, System.String[]
DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde üzerine televizyon devrilen 3 yaşındaki Zeynep Aslan hayatını kaybetti.
Olay, gece saatlerinde İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Aslan ailesinin kızları Zeynep'in üzerine, oturma odasında bulunan tüplü televizyon devrildi. Ağır yaralanan minik Zeynep, ailesinin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Ergani Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Zeynep, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Minik Zeynep'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Zeynep'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.


- Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:23 Kaynak: DHA
Zeynep Aslan, Diyarbakır, Ergani, Güncel
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