Üzerine televizyon düşen 3 yaşındaki Zeynep öldü
34 dakika önce
DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde üzerine televizyon devrilen 3 yaşındaki Zeynep Aslan hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:23 Kaynak: DHA
DİYARBAKIR'ın Ergani
ilçesinde üzerine televizyon devrilen 3 yaşındaki Zeynep Aslan
hayatını kaybetti.
Olay, gece saatlerinde İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Aslan ailesinin kızları Zeynep'in üzerine, oturma odasında bulunan tüplü televizyon devrildi. Ağır yaralanan minik Zeynep, ailesinin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Ergani Devlet Hastanesi
'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Zeynep, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Minik Zeynep'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Zeynep'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
- Diyarbakır
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